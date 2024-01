Stand: 23.01.2024 09:30 Uhr Fabrikbo in Sleswig-Holsteen

Twee Gemenen bi Heid in Sleswig-Holsteen hefft to'n Bo vun en ne'e Batteriefabrik jümehr Tostimmen geven. Na Lohe-Rickelshof hett an'n Avend ok Norderwöhrden in Dithmarschen Jo seggt. De Fabrikbo is en Milliardenprojekt. Dat Ünnernehmen Northvolt ut Sweden will dor Batteriezellen för E-Autos boon. Dat schall denn üm un bi dreidusend Arbeitssteden bringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch