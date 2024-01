Stand: 22.01.2024 09:30 Uhr Depermaken vun de Elv

Warrt de Hamborger Haven unwichtiger un maakt dat Depermaken vun de Elv womööglich gor keen Sinn nich mehr? Düsse Fraag stellt Malte Siegert vun de Ümweltschuulorganisatschoon NABU. De Rederee Hapag-Lloyd harr verleden Week künnig maakt, dat se Hamborg bald weniger anstüern will. Nich mehr so veel grote Pött, dat heet för Siegert, een mutt ok nich mehr so veel in de Elv baggern. Hamborgs Weertschopsenatersch Melanie Leonhard gifft Wedderwöör. Se seggt, Hapag-Lloyd is ja man blots een Kunn un an den Ümslag vun de Containers wöör sik nix ännern.

