Stand: 22.01.2024 09:30 Uhr Demonstreren gegen Rechts

Dat hett dat so ok noch nich geven. Mehre hunnertdusend Lüüd sünd an't Wekenenn överall in't Land gegen Rechtsextremismus op de Straat gahn. Folgens de Polizei weern dat in Berlin un München üm un bi hunnertdusend Minschen, in München mussen se de Demonstratschoon afbreken, wieldat dor so veel Minschen weern. In Hamborg sünd an'n Freedag 50.000 Lüüd op de Straat gahn. Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier hett de Saak in en Video löfft. He sä: "Düsse Minschen maakt uns all Moot". Utlöser för de Protesten sünd Berichten över Ideen vun Rechtsextremen över en Massen-Afschuven.

