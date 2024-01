Stand: 22.01.2024 09:30 Uhr Kamp gegen Drogen

De Hamborger Haven is faken en groten Ümslag-Platz för Drogenhändlers. Dor will Binnenminstersch Nancy Faeser nu wat gegen doon. Se hett in de Bläder vun de Funke-Grupp künnig maakt, dat se gegen den internatschonalen Drogenhannel duller gegenangahn will. Behörden vun mehre Länners süllt sik noch beter afstimmen un Haven-Mitarbeiders süllt sik nich vun Drogenkartellen inspannen laten. För Mai hebbt se en Kunferenz in Hamborg plaant. Dor sünd denn poor EU-Partners un Staten ut Süüdamerika wo veel mit Ruuschmiddels hannelt warrt, mit dorbi.

