Stand: 22.01.2024 09:30 Uhr Boarbeiden op Hamborgs Straten

För den Autoverkehr in Hamborgs Westen warrt dat bald teemlich eng. De Reventlowstraat warrt in'n März för Radweeg ümboot. Dat sall en poor Maand lang duern. Un achterna, in‘n August, dor maakt se de Anslusssteed vun de A7 in Bohrenfeld dicht. De warrt op den Autobahndeckel leggt. In Richt Süden blifft se bet to't Enn vun't Johr 2025, un in Richt Norden bet Enn 2027 dicht. Dat köönt ji ok nochmal in de NDR Hamborg App nalesen.

