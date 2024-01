Stand: 20.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Ties Rabe nimmt sien Hoot

Schoolsenater Ties Rabe gifft sien Amt op – düsse Naricht kööm Maandag düsse Week ganz unvermodens. Grund is sien Sundheit, weswegen de 63 Johr ole SPD-Politiker sien Hoot nimmt. He weer meist dörteihn Johr lang Schoolsenater un kriggt veel Respekt ok vun de Oppositschoon. Rabe hett den Schoolbo un dat Moderniseren vun’e Scholen hier massiv wat vörandreven. Veer Milliarden Euro sünd in sien Amtstiet dor rinsteken worrn un söventeihn ne’e Scholen hett he mit opmaakt.

