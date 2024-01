Stand: 20.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Mehr Lüüd, de Wahngeld kriegt

In Hamborg hett sik de Tahl vun’e Lüüd, de Wohngeld kriegen doot, mehr as verdubbelt – op 24.000. Grund dorför is dat ne’e Wahngeldgesett. Dat sä Bunnsboministersch Klara Geywitz Dingsdag düsse Week. Vun düssen Toschuss to de Hüer un de hogen Kosten, wat dat Inböten angeiht, hebbt de Lüüd wat, de wenig verdenen doot. In Hamborg sünd dat vör allen Dingen veel Rentners.

Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

