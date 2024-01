Stand: 20.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Demo in Hamborg

Freedag – güstern düsse Week – sünd dusende Lüüd in Hamborg gegen Rechtsextremismus op’e Straat gahn. Se hebbt sik an’n Jungfernstieg versammelt hatt, üm en Teken gegen Neonazis to setten. Grund sünd de Narichten över Ideen vun welk rechtsextreme Lüüd, massenhaft Minschen ut Düütschland aftoschuven – sowull Flüchtlinge as ok lastige Düütsche. Bi de Demo güstern snacken sik to’t Bispeel Börgermeester Peter Tschentscher as ok Bischööpsche Kirsten Fehrs för Veelfoolt un Demokratie un gegen Rechtsextremismus ut.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

