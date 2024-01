Stand: 19.01.2024 09:30 Uhr „Wi all dreegt Verantwoorden“

„Wi all dreegt Verantwoorden“ – mit düsse Wöör hebbt sik Ünnernehmenslüüd ut Noorddüütschland gegen Rechtsextremisten positschoneert. De Böverste vun’n Ünnernehmensverband Noord, Philipp Murmann, de sä bi de Neejohrsbegrötenfier in Hamborg, all müssen sik för de liberale Demokratie in Düütschland insetten. Dorbi wohrschau Murmann utdrücklich vör de AfD un sä, dat de Partei den düütschen Weertschopsstandoort schaden dä. To den Ünnernehmensverband höört 66.000 Firmen in Hamborg un Sleeswig-Holsteen to.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch