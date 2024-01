Stand: 19.01.2024 09:30 Uhr Demo in Hamborg

Gegen Rechtsextremisten wüllt hüüt Namiddag ok dusende Lüüd in Hamborg demonstreren. Rekent warrt mit mehr as 10.000 Lüüd, de an’n Jungfernstieg tohoopkamen doot. Bi disse Demo sünd blangen anner ok Warkschopen, Karken, Spoortverenen un Künstlers mit bi. Grund sünd de Narichten över en heemlich AfD-Drapen in Potsdam. Dor schüllt AfD-Politikers un Neonazis över dat massenhafte Afschuven ut Düütschland snackt hebben.

