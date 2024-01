Stand: 19.01.2024 09:30 Uhr Weniger illegale Grenzövertreed

In de verleden Maanden sünd ümmer weniger Minschen illegal na Düütschland henkamen. Dat schrifft de Ne’e Osnabrücker Zeitung. So as dat dor steiht hett de Bunnspolizei kort vör Wiehnachten üm un bi 7.000 unverlöövte Grenzövertreed tellt. In’n Septembermaand weern dat noch üm un bi dreemal so veel. Siet den Harvst gifft dat statschonäre Kuntrullen an mehre Grenzen.

