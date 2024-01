Stand: 19.01.2024 09:30 Uhr Mehr Geld in’e Kass

De Bettenstüer spöölt Hamborg so as dat utsüht düt Johr 24 Millionen Euro in’e Kass. Dorvun geiht de Stadt ut. Un mit de Innahmen will se to’t Bispeel dat Filmfest Hamborg, dat Festival op Kampnagel un de Lessingdaag Stütt geven. Bavento schall to de Football-EM en Fanfest op dat Hilligengeistfeld finanzeert warrn. De Bettenstüer betahlt Touristen un Geschäftslüüd bi jede Hotelövernachten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch