Stand: 19.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

In vele Ecken in’e Stadt hett dat hüüt morgen ne’en Snee geven. Dree Zentimeter sünd dat worrn bi opstunns null Graad in Neewiendool. Över den ganzen Vörmiddag henweg kann ümmer noch mal wat nakamen. Hüüt Namiddag höört dat denn aver meisttiets op un dat blifft länger Tiet dröög. Un de Sünn kummt rut – ganze dree Stünnen lang bi dree Graad plus. Dorna gaht de Temperaturen dagsöver denn ümmer wieder na baven: Morgen sünd dat veer Graad un Maandag sünd dat denn al teihn Graad – dat Ganze aver mit veel Regen un Wind dorbi.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch