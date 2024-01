Stand: 18.01.2024 09:30 Uhr Reizgas in Hamborger Miel

Junge Lüüd hebbt in Barmbeek för en groten Insatz vun Polizei un Füerwehr sorgt. Se harrn sik woll güstern Avend in de Hamborger Miel in de Wull kregen un denn mit Reizgas spröht. Teihn Minschen hebbt wat dorvun afkregen - un harrn dordörch Maleschen mit de Ogen un de Atenweeg.

