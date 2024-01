Stand: 18.01.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat de mehrste Tiet dröög bi bet to dree Graad. Vunavend kann’t denn mal wedder lütt beten Snee geven.

Morgen hebbt wi denn Snee, Sneeregen – kann ok mal so’n beten Grisselgrussel mit dorbi ween, bi bet to dree Graad un dullen Wind ut West- bet Süüdwest.

