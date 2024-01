Stand: 17.01.2024 09:30 Uhr Kuddelmuddel dör Winterwedder

Flegers fallt ut, Töög kaamt to laat un de Straten sünd spegelglatt: Dat extreme Winterwedder warrt vundaag woll in’n Süden un in de Mitt vun Düütschland för en Kuddelmuddel bi’n Verkehr sorgen. Dat sleit ok op Hamborg dör. An’n Flooghaven sünd al nu goot 30 Flegers vun’n Plaan afsett, dormang ok welk vun un na Frankfort un München. Ok de Bahn rekent dormit, dat in ganz Düütschland Töög bi’n Feernverkehr utfallt. Lüüd, de mit de Bahn fohren wullen, köönt ehr Reis ok verschuven un de Fohrkoorten later bruken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch