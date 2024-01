Stand: 17.01.2024 09:30 Uhr Demos gegen Rechts

30.000 Minschen sünd güstern Avend in Köln gegen de AfD op de Straat gahn. Rekent harrn se mit 1.000 Lüüd. Bi so veel Deelnehmers müssen se den Törn för de Demo kotthannig ännern. Ok in Hamborg is för övermorgen en grote Demo plaant. Dat Motto: „Hamborg steiht op – gegen Rechtsextremismus un neonazistische Nettwarken“. Warkschoppen, Karken, Weertschopsverbänn un Migrantenorganisatschonen hebbt sik tohoopdaan un to de Demo opropen. Ok bekannte Lüüd as Hamborg sien Ehrenbörger Udo Lindenberg un de Böverste vun’t Ballett John Neumeier warrt dorbi ween.

