Stand: 16.01.2024 09:30 Uhr Trump in Iowa wunnen

Ex-US-Präsident Donald Trump hett de interne Präsidentschops-Vörwahl vun de Republikaners in Iowa wunnen. Wat Prognosen seggt mit bummelig 51 Perzent vun de Stimmen. Afslagen op Platz Twee un Dree landt sünd de Gouverneur vun Florida, Ron deSantis, un Nikki Haley, de fröhere US- Botschaftersch bi de Vereinten Naschonen. De Vörwahl vun de Republikansers in Iowa weer de eerste vun 50, bevör dat mit de US-Präsidentenwahl in’n November losgeiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch