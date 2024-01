Stand: 15.01.2024 09:30 Uhr Snacken över en Verbott vun'e AfD

Schall de AfD verbaden warrn oder nich? Doröver diskereert se aktuell in vele Parteien – ok bi de FDP in Hamborg. Bunnsjustizminister Marco Buschmann vun de Freen Demokraten sä güstern in Bardörp, wenn een sik nicht to hunnert Perzent seker wär, denn schull een dat lever nalatten mit en Verbottsverfohren. Denn wenn een verleren wörr, weer dat en PR-Sieg för de AfD. Buschmann weer güstern to Gast bi dat Dreekönigsdrapen vun de FDP.

