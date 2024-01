Stand: 15.01.2024 09:30 Uhr Buern in Berlin

Bummelig teihndusend Buern wüllt vundaag in Berlin op de Straat gahn, üm dorgegen to protesteren, dat Subventschonen streken warrt. An’n Vörmiddag gifft dat en grote Demonstratschoon vör dat Brandenburger Tor. Ok Bunnsfinanzminister Christian Lindner schall dor snacken. He will de Subventschonen för Agrar-Diesel woll liekers Stück för Stück torüchnehmen, ok wenn de Buern protesteert.

