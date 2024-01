Stand: 15.01.2024 09:30 Uhr Bedregeree bi Corona-Medikament

In Düütschland hebbt woll en poor Afthekers Geschäften mit en Corona-Medikament maakt, de nich rechtens weern. Wat NDR, WDR un de Süüddüütsche Zeitung rutfunnen hebbt, kickt sik de Staatsafkaatschop dorüm ok twee Aftheken in Hamborg nipp un nau an. Dat geiht üm dat Middel Paxlovid, wat de Bunnsregeren betahlt hett, dormit de Patschenten dat ahn Kosten kriegen doot. Poor Aftheken hebbt dat woll aver in groten Stil wiederverköfft.

