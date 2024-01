Stand: 15.01.2024 09:30 Uhr S1 deels sparrt

Bi de Hamborger S-Bahn is weddermal en Streek länger dicht maakt worrn. Vun hüüt fröh af an föhrt de S1 ölven Daag lang nicht twüschen Berliner Tor un Ohlsdörp. Wokeen na’n Flooghaven oder na Poppenbüddel will, de mutt ümstiegen – op Ersatzbussen oder de U-Bahn. De Grund sünd Boarbeiden för de Streek vun de ne’e S4.

