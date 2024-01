Stand: 13.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Streik bi de Bahn

Middeweken düsse Week güng dat mit den GDL-Streik los un drööp ok Hamborg. Dat weer de eerste vun dree Streikdaag bi de Düütschen Bahn. Ne ganze Reeg Töög füllen ut. De S-Bahn Hamborg harr aver en Nootfohrplaan op’n Weg bröcht, so dat de Töög op’e Hööftstrecken all twintig Minuten föhren dään.

