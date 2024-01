Stand: 13.01.2024 09:30 Uhr Düsse Week: Airbus vör Boeing

Airbus blifft de Nummer een. De Flegerboer mit en Wark op Finkwarder hett verleden Johr 735 Flegers utlevert un dat weer mehr as bi den US-Wedderpart Boeing, de bummelig 530 Maschinen an Kunnen utlevert hett. Doröver is güstern – Freedag düsse Week – veel wat snackt worrn. Un noch en Saak, över de se sik bi Airbus freit: De Tahl vun’e Flegers, de se utlevert hebbt, is üm ölven Perzent na baven gahn.

