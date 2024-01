Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Reakschonen op dat Drapen in Potsdam

Dat Drapen in Potsdam vun Rechtsextremisten un AfD-Liddmaten finnt ok Minschen in Hamborg förchterlich. Vör de AfD-Parteizentraal in’e Binnenstadt hebbt güstern mitmal eenfach so achtig Lüüd protesteert hatt. De törksche Gemeen in Hamborg seggt, dat wi as Sellschop noch dichter tohooprücken müssen. De Hamborger AfD distanzeert sik vun dat Drapen in Potsdam. So as dat Nettwark "Correctiv" rutfunnen harr, harrn AfD-Politikers, Neonazis un Ünnernehmers bi dit Drapen doröver snackt, woans man Millionen vun Lüüd mit Migratschoonsachtergrund ut Düütschland verdrieven kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch