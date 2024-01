Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Razzia in’t Hotel Grand Elysée

In dat Hamborger Hotel Grand Elysée hett dat hüüt fröh en Razzia geven. Dat sä de Hamborger Polizei to NDR 90,3. Details hett se aver nich vertellt hatt un verwies op de Staatsanwaltschop. Dat Fief Sterne Hotel höört to de Block-Grupp. Na uns Informatschonen is de Polizei ok jüst noch in de Villa vun Christina Block in Lütt Borstel togang. Ok hier sünd de Achtergrünn noch unkloor.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch