Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Angrepen op Huthi-Rebellen

Huthi-Rebellen in’n Jemen griept siet Weken ümmer wedder Hannelsscheep in dat Rode Meer an. Nu hebbt de USA un Grootbritannien Steden vun’e Huthi-Rebellen bombardeert. As dat heet, harrn se dat dorbi op logistische Zentren, Luftafwehrsystemen un bavento op Wapenlagers un Afscheetrampen afsehen. So as US-Präsident Joe Biden dat sä, wull man wiesen, dat een de Angrepen in dat Rode Meer nich dörchgahn leet.

