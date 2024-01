Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Veel Schoolmesters in Deeltiet

In Hamborg arbeidt mehr as de Hälft vun’e Schoolmesters in Deeltiet. Op düsse Naricht is de CDU op ingahn. De schoolpolitische Sprekersch Birgit Stöver meent, dat wat mit de Arbeitsümstänn an’e Scholen nich stimmen kunn. Wegen den Lehrermangel, de op een tokööm, verlang se, dat dat Arbeitstietmodell överarbeidt warrn schull. De Schoolbehöörd snackt gegenan un seggt, dat veel Schoolmesters de Stünnen daalsetten doot, wieldat se sik üm jümehr egen Kinner kümmern müssen.

