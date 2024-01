Stand: 12.01.2024 09:30 Uhr Letzte Dag vun’n Streik bi de Bahn

Vundaag is letzte Dag, wat den Lokkutscherstreik bi de Bahn angeiht. Hüüt avend Klock söss schall de Arbeitskampf denn to Enn gahn. De Bahn rekent aver ok dütmal wedder dormit, dat in‘e Tiet dorna liekers noch Töög utfallen doot oder to laat kaamt. Man eerst morgen schall dat Ganze denn na un na wedder normal lopen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch