NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd meisttiets dichte Wulken ünnerwegens, deels is dat ok dakig un dat kann ok ’n beten wat an Spütterregen geven oder Sneegriesel un denn kann dat ok glatt warrn. Mehrstendeels blifft dat aver dröög bi Temperaturen vun nich mehr as dree Graad. Föhlt sik aver köhler an. Opstunns sünd dat minus veer Graad in Hammerbrook. Un an’t Wekenenn daut dat denn. Dor blievt de Temperaturen denn ok nachts ümmer över null Graad.

