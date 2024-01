Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr Bahn un Buern

Wokeen vundaag in Hamborg ünnerwegens is, de mutt mehr Tiet mitbtringen. De Lokföhrers, de streikt wedder. Vele Töög un S-Bahnen, de fallt ut. Un in de Binnenstadt un de Havencity, dor droppt sik hütt wedder de Buern, de gegen de Körten protesteren wüllt. Ut ünnerschedliche Richten föhrt vundaag Treckerkolonnen ut Neddersassen un Sleswig-Holsteen in düsse Stunn in de Binnenstadt. Wat de Polizei seggt, rekent se mit 750 Fohrtüüg.

