Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr Regeren dröppt sik mit Landwirten

Wiel dor soveel protesteert warrt, wüllt de Regerensparteien mit de landwirtschoplichen Verbänn schnacken. An’n Maandag schall dat en Drapen mit de Fraktschoonschefs vun SPD, Gröne nun FDP geven. Kanzler Olaf Scholz will sik al vundaag mit Landwirten drapen, blangenbi vun en Besöök in Cottbus. Ut Mekkelnborg-Vörpommern gifft dat al en Vörslag för en Kompromis: Dornah schall dat eerst vun 2028 af an weniger Subvenschonen bin’n Agradiesel geven un nich al tokamen Johr.

