Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr Strieklist vun’n Huusholt

…Nicht blots bi’n Agrardiesel warrt streken. De Bund plaant ok, weniger Geld för Bahn- un Radverkehr un den öffentlichen Nahverkehr uttogeven. Bavento schüllt de Kommunen 100 Millionen Euro weniger för de Wärme-Plaans kriegen. Dat steiht in en Regerensvörlag, de den NDR vörliggen deit. Noch is de List aver nich afniggt. Vundaag will de Huushooltsutschuss vun’n Bunnsdag doröver raat slaan.

