Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr AfD un Neonazis

Schockeert – so hett de Antidiskriminierungsbeopdragte vun’n Bund op dat reageert, wat Correctiv rutfunnen hett. Wat Ferda Ataman seggt, wiest dat, dat hoochrangige Vertreders vun en Bunnspartei tohoop mit Neonazis plant, Millionen vun Minschen to verdrieven. Bavento warrt Billers waak vun dat gröttste Verbreken in de düütsche Geschicht. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser vun de SPD wohrschaut in en Bericht vun den „Stern“, dat Afd-Politikers sik mit Rechtsextreme vernetten doot. Correctiv harr över en Geheimdrapen twischen Afd-Politikers, Neonazis un Wirtschopsvertreders berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch