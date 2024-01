Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr Beschworen wegen Straten un Gehweeg

Glatte Straten un Gehweeg – dat argert vele Minschen in Hamborg. Bummelig 1.500 Klagen sünd bi de Stadtreinigen al ingahn. De meisten Mellen bedropen Streken, för de Anliegers toständig sünd. Ähnlich süht dat bi de Bezirksämter ut. Ok dor tellt se mehr un mehr Beschworen wegen Straten un Weeg, de nich rüümt sünd. Wokeen sien Plicht to rümen nich nahkamen deit, den kann en Ordnungswidrigskeitsverfohren drohen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch