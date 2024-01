Stand: 11.01.2024 09:30 Uhr Handball

Düütschlands Handballer sind mit Erfolg in de Europameisterschop startet. De DHB-Utwahl hett sik in Düsseldörp gegen de Schwiez souverän mit 27 to 14 dörchsett – vör en Weltrekoord-Kulisse. Meist 54-dusend Tokiekers weern bi dat Speel in’t Düsseldörper Footballstadion dorbi- noch nie weren mehr Fans bit en Hallen-Handballspeel.

