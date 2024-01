Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr Streik bi de Bahn

Dree Daag lang laat de Lokföhrers bi de Bahn jümehr Arbeit vun hüüt af an liggen. Gellen deit dat nich blots för den Regional- un Feernverkehr, man ok wedder för de Hamborger S-Bahn. De will bi en Nootbedrief biblieven. Jeedeen, för den dat mööglich is, de schall lever mit de U-Bahn oder anner Verkehrsmiddel fohren. För Bahnünnernehmen as metronom un erixx gellt de Streik nich – wenn de Warkschop GDL Stellwarken nich bestreiken deit.

