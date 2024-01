Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr Veel Staus in Hamborg

So lang as in Hamborg bruukt Autofohrers in keen anner Stadt in Düütschland, wenn se ünnerwegens sünd. Dat hett dat Navigatschoonsünnernehmen TomTom rutfunnen, dat den Verkehr meten deit. NDR 90,3 hett de Daten vörliggen. Dorna bruukt een för 10 Kilometer mit dat Auto in Hamborg in’n Snitt 24 Minuten, in Berlin sünd dat twee Minuten weniger. Vergleken mit dat Vörjohr is dat Tempo in de Stadt torüchgahn. Goot to weten: Maandags un Freedags kümmt een op’t gaust dör de Stadt.

