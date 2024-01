Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr Gode Narichten för Hamborger Huusdokters

Gode Narichten för de Hamborger Huusdokters: Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach will den Honorardeckel för Huusdokters opheven. Dat hett he güstern na en Krisendrapen künnig maakt. Nu schüllt de Kassen wedder all Leistens betahlen, un nix warrt mehr deckelt. Nich beter warrt dat man för Fachdokters, see de Hamborger Dokter un Bunnsvörsitter vun den Virchowverbund, Dirk Heinrich. He föddert noch en Krisendrapen.

