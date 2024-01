Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr Wirtschop bekrittelt Bunnregeren

Op dat ne’e Wirtschopsjohr keken hebbt sik de Böversten op dat Rebeet an’n Avend in den Överseeclub nich so toversichtlich wiest. Ornlich Wind vun vörn hett de Bunnsregeren vun den Hamborger Industrieverband kregen. Wi warrt leeg regeert, see de Böverste vun den Verband Matthias Boxberger. Ünnernehmen wörrn weniger investeren un Kapazitäten in de Produkschoon verloren gahn. De Düütschen Reders verlangt, dat Düütschland bi de internatschonale Marinemisschoon in’t Rode Meer mitmaakt. Dor griept Rebellen vun Jemen ut siet Weken Hannelsscheep an.

