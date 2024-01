Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr Hamborgers klaagt över Flooglarm

39.000 Mal hebbt sik Minschen verleden Johr över Flooglarm bi de Hamborger Ümweltbehöörd beklaagt – dat sünd 7.000 mehr as in’t Vörjohr. Sünnerlich faken mellt sik Lüüd ut Poppenbüddel, Barmbeek, Hamm, Groothansdörp un Noordersted. De Ümweltbehöörd weet man ok, dat verleden Johr weniger Flegers in de Nacht ünnerwegens weern as noch 2022, wieldat se to laat weern.

