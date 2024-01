Stand: 10.01.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Wulken un Daak – vundaag is dat gries, man later waagt sik ok de Sünn rut. Bi 3 bet 2 Graad ünner 0 is dat teemlich koolt. Opstünns sünd dat 4 Graad ünner 0 in Fuhlsbüddel. Morgen is dat wulkendüüster, dorto gifft dat Smuddelregen un -snee. Bi 1 bet 2 Graad warrt dat wedder en beten warmer.

