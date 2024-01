Stand: 09.01.2024 09:30 Uhr Streik vun de Lokföhrers

Dat blifft dorbi. Vun morgen af an köönt de Lokföhrers – as dat nu utsüht – so as plaant jümehrn Streik maken. De Düütsche Bahn harr jo en Ielandrag dorgegen stellt. Den hett dat Arbeitsgericht in Frankfurt nu afwiest. De Bahn is man noch mal in Beropen gahn. De Warkschop GDL harr jümehr Liddmaten dorto opropen, Middeweken vun Klock twee in de Nacht af an nich mehr to arbeiden – bet Freedagavend Klock süss. In Hamborg warrt dat ok de S-Bahn drapen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch