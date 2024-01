Stand: 09.01.2024 09:30 Uhr Takt vun de U5

De ne'e U5 in Hamborg schall so faken föhren, dat keen Fohrplaan mehr nödig is. Dat sä Hoochbahnbaas Robert Henrich to. De Töög schullen denn all negentig Sekunnen ankommen. In drei Johr schull de Bedrief op Proov losgahn un de U5 autonom – ohn Föhrers – föhren.

