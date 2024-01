Stand: 09.01.2024 09:30 Uhr Buerndemos in Hamborg

Bummelig tweedusendtweehunnert Buern op jümehr Treckers sünd dat ween. So veel weren güstern bi'n Protest in Hamborg mit dorbi. Ok Handwarkers un Truckers hefft düütschlandwiet mitmaakt. De Polizei sä, dat dat nich dat groot Chaos op de Straten ween is, vör dat männicheen bang weer. Twüschenfäll geev dat ok nich. De Buern maakt en Week lang Protest. Dat geiht ünner annern dorüm, dat de Bunnsregieren den Agrardiesel för de Buern nich mehr subventioneren will.

