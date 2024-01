Stand: 09.01.2024 09:30 Uhr Winternootprogramm länger op

Vundaag is dat wedder bannig koolt. Ok övern Dag blifft de Temperatur ünner null Graad. Dorüm maakt de Stadt de Hüüs vun't Winternootprogramm för Lüüd, de keen Dack övern Kopp hefft, nu länger op. Bet Freedag köönt de Minschen bet middags halbig twölf dor binnen blieven – un halbig veer an Namiddag köönt se wedder rin. För'n Fall, dat dat ok an'n Dag ünner fief Graad koolt warrt, blievt de Hüüs den helen Dag lang open.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.01.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch