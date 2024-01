Stand: 09.01.2024 09:30 Uhr Truer üm Beckenbauer

Düütschlandwiet truert Minschen üm Franz Beckenbauer. Ok Bunnspräsident Frank-Walter Steinmeier un Kanzler Olaf Scholz hefft Beckenbauer för sien Levenswark wördigt. HSV-Sportvörstand Jonas Boldt nööm em en Lichtgestalt. De Football in Düütschland harr dör Beckenbauer ne'n Glanz kregen, ne'e Toversicht un Drööm. Franz Beckenbauer is vörgüstern dootbleven. He is achtunsöventig worrn.

