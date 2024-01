Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr Togverkehr steiht still

Op'n Hamborger Hauptbahnhoff speelt siet kort na Klock acht de Technik verrückt, un de Töög staht still. Üm den Bahnhoff rüm is de Tog-Funk utfullen - dat hett de Bahn mellt. Dorüm köönt keen Töög na den Hauptbahnhoff henföhren. Wo dat an liggen deit, dat weet se betto noch nich. De S-Bahn, de kann aver föhren.

