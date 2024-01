Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr Buern-Demos in Hamborg un Düütschland

De Treckers sünd dor: De Buernprotest is in Hamborg ankamen - ünner annern op de Kieler Straat hett dat al en ludet Huup-Konzert geven. De Polizei rekent mit bet to 2.000 Treckers un bidd de Autofohrers üm veel Gedüer - oder se schullen dat Auto lever stahn laten. In ganz Düütschland sünd Landweerte opropen, jem ehrn Arger op de Straat to drägen, un dat geiht üm dat plaante Wegstrieken vun Stüervördele.

