Stand: 08.01.2024 09:30 Uhr GdL röppt to'n Streiken op

Vunaf Middeweken fröh löppt bi de Bahn un ok bi de S-Bahn nix so as normaal. De Gewarkschop GdL hett to en Streik opropen, un de schall in de Nacht op Middeweken losgahn un bet Fredag duern. De GdL will en körtere Wekenarbeitstiet vun 35 Stünnen dörsetten, un dat bi vullen Lohnutgliek. De Bahn hullt dat för nich realiseerbor, ok wo se nu jo Arbeitskräftemangel hebbt.

